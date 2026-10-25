Все дерби нужно играть, как ЦСКА. Игдисамов, браво!
Это первое дерби, выигранное за 34 секунды.
Уже в этот отрезок стало понятно, в каком состоянии находятся команды. Одна из них вышла уничтожать: бежала в ураганный прессинг, по пути выгрызла мяч во всех единоборствах, забила гол после подбора. И перевернула предматчевые расклады.
Вторая — медленно вкатывалась в игру, как будто это утренний спарринг на сборах. Ничего не значащий — где в первом тайме еще можно досыпать.
Показательна и реакция: пока «Спартак» отходил от нокдауна, ЦСКА уже мчался за вторым голом. И к середине тайма обеспечил преимущество, которого с запасом хватило на остаток встречи.
Только так нужно начинать дерби — особенно когда ты не фаворит. Причем Абдулкадыров, Лукин, Глебов подтвердили, что не импровизация, а установка Дмитрия Игдисамова: давить в первые 15 минут, потому что «Спартак» в этих отрезках неактивен. У молодого тренера ЦСКА вообще сработало каждое решение.
Во-первых, выход Бориско вместо Торопа. Тяжелейший психологический момент, который потенциально мог надломить обоих киперов. И дать повод усомниться в выборе штаба, психанувшего в настолько важной игре. В итоге Бориско смотрелся так, что очень хрупкая вратарская тема в ближайшее время неактуальна. К сожалению для Торопа.
Во-вторых, решение в пользу Мусаева, а не «ложной девятки» тоже оправдалось. Тамерлан провел один из лучших матчей за последнее время: продавил Бабича перед вторым голом, дал объем впереди, а в концовке мог вообще все закончить — после роскошного паса Кисляка.
Наконец, в-третьих, Игдисамов не побоялся ротировать центр обороны, убрав Абдулкадырова и выпустив Лукина. На 36-й минуте, когда Матвей получил карточку, такое шаг не казался оптимальным, но в конечном счете он привел к сухой победе. Поэтому и вопросы отпадают.
Три хода — три попадания. А что Карседо?
Бабич в старте вместо Ву — провал. Оба гола забиты из-под Срджана. Причем в первом серб проиграл три единоборства из трех.
Парада слева — тоже мимо. В очередной раз. Очевидно, что там нужен был Жедсон Фернандеш (которого вообще не оказалось в старте). Или Дмитриев.
Выпали Барко, Маркиньос и Угальде. Но с заменами испанец тянул аж до 64-й минуты. Хотя и в конце первого тайма, и в начале второго было очевидно: план А не работает, нужно хоть что-то менять. Желательно — в перерыве.
В итоге Даку получил только 15 минут — чтобы вытащить команду с 0:2. Жедсон — чуть больше получаса.
Конечно, «Спартак» не выглядел безнадежно. Были хорошие подходы и отрезки. Получил убойный момент Солари. И пара неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова, которые в теории могли изменить игру, — Обляков и Глебов точно счастливы, что дерби прошло без удалений.
Вопросы к судьям есть. Но скажет ли кто-то, что «Спартак» потерпел поражение из-за судейства?
Конечно, нет.
ЦСКА был лучше во всем — в настрое, интенсивности, физике, матч-менеджменте — и выдал практически образцовое дерби. Исправился за провал с «Динамо». И после 12 туров не только плотно закрепился в группе лидеров, которую теперь возглавляет «Зенит», но и идет выше «Спартака». С более скромными финансовыми возможностями и составом.
Игдисамов, аплодисменты.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1