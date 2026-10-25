Все дерби нужно играть, как ЦСКА. Игдисамов, браво!

А Хуан Карлос Карседо провалился.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Это первое дерби, выигранное за 34 секунды.

Уже в этот отрезок стало понятно, в каком состоянии находятся команды. Одна из них вышла уничтожать: бежала в ураганный прессинг, по пути выгрызла мяч во всех единоборствах, забила гол после подбора. И перевернула предматчевые расклады.

Вторая — медленно вкатывалась в игру, как будто это утренний спарринг на сборах. Ничего не значащий — где в первом тайме еще можно досыпать.

Показательна и реакция: пока «Спартак» отходил от нокдауна, ЦСКА уже мчался за вторым голом. И к середине тайма обеспечил преимущество, которого с запасом хватило на остаток встречи.

Только так нужно начинать дерби — особенно когда ты не фаворит. Причем Абдулкадыров, Лукин, Глебов подтвердили, что не импровизация, а установка Дмитрия Игдисамова: давить в первые 15 минут, потому что «Спартак» в этих отрезках неактивен. У молодого тренера ЦСКА вообще сработало каждое решение.

Во-первых, выход Бориско вместо Торопа. Тяжелейший психологический момент, который потенциально мог надломить обоих киперов. И дать повод усомниться в выборе штаба, психанувшего в настолько важной игре. В итоге Бориско смотрелся так, что очень хрупкая вратарская тема в ближайшее время неактуальна. К сожалению для Торопа.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во-вторых, решение в пользу Мусаева, а не «ложной девятки» тоже оправдалось. Тамерлан провел один из лучших матчей за последнее время: продавил Бабича перед вторым голом, дал объем впереди, а в концовке мог вообще все закончить — после роскошного паса Кисляка.

Наконец, в-третьих, Игдисамов не побоялся ротировать центр обороны, убрав Абдулкадырова и выпустив Лукина. На 36-й минуте, когда Матвей получил карточку, такое шаг не казался оптимальным, но в конечном счете он привел к сухой победе. Поэтому и вопросы отпадают.

Три хода — три попадания. А что Карседо?

Бабич в старте вместо Ву — провал. Оба гола забиты из-под Срджана. Причем в первом серб проиграл три единоборства из трех.

Парада слева — тоже мимо. В очередной раз. Очевидно, что там нужен был Жедсон Фернандеш (которого вообще не оказалось в старте). Или Дмитриев.

Выпали Барко, Маркиньос и Угальде. Но с заменами испанец тянул аж до 64-й минуты. Хотя и в конце первого тайма, и в начале второго было очевидно: план А не работает, нужно хоть что-то менять. Желательно — в перерыве.

В итоге Даку получил только 15 минут — чтобы вытащить команду с 0:2. Жедсон — чуть больше получаса.

Конечно, «Спартак» не выглядел безнадежно. Были хорошие подходы и отрезки. Получил убойный момент Солари. И пара неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова, которые в теории могли изменить игру, — Обляков и Глебов точно счастливы, что дерби прошло без удалений.

Вопросы к судьям есть. Но скажет ли кто-то, что «Спартак» потерпел поражение из-за судейства?

Конечно, нет.

ЦСКА был лучше во всем — в настрое, интенсивности, физике, матч-менеджменте — и выдал практически образцовое дерби. Исправился за провал с «Динамо». И после 12 туров не только плотно закрепился в группе лидеров, которую теперь возглавляет «Зенит», но и идет выше «Спартака». С более скромными финансовыми возможностями и составом.

Игдисамов, аплодисменты.

Получай удовольствие от спорта вместе с FONBET — регистрируйся и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей