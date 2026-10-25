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Все дерби нужно играть, как ЦСКА. Игдисамов, браво!

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
А Хуан Карлос Карседо провалился.
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Спартак

Это первое дерби, выигранное за 34 секунды.

Уже в этот отрезок стало понятно, в каком состоянии находятся команды. Одна из них вышла уничтожать: бежала в ураганный прессинг, по пути выгрызла мяч во всех единоборствах, забила гол после подбора. И перевернула предматчевые расклады.

Вторая — медленно вкатывалась в игру, как будто это утренний спарринг на сборах. Ничего не значащий — где в первом тайме еще можно досыпать.

ЦСКА всухую обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ.ЦСКА забил на 34-й секунде, а «Спартак» оказался не готов к дерби. Игдисамов переиграл Карседо

Показательна и реакция: пока «Спартак» отходил от нокдауна, ЦСКА уже мчался за вторым голом. И к середине тайма обеспечил преимущество, которого с запасом хватило на остаток встречи.

Только так нужно начинать дерби — особенно когда ты не фаворит. Причем Абдулкадыров, Лукин, Глебов подтвердили, что не импровизация, а установка Дмитрия Игдисамова: давить в первые 15 минут, потому что «Спартак» в этих отрезках неактивен. У молодого тренера ЦСКА вообще сработало каждое решение.

Во-первых, выход Бориско вместо Торопа. Тяжелейший психологический момент, который потенциально мог надломить обоих киперов. И дать повод усомниться в выборе штаба, психанувшего в настолько важной игре. В итоге Бориско смотрелся так, что очень хрупкая вратарская тема в ближайшее время неактуальна. К сожалению для Торопа.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во-вторых, решение в пользу Мусаева, а не «ложной девятки» тоже оправдалось. Тамерлан провел один из лучших матчей за последнее время: продавил Бабича перед вторым голом, дал объем впереди, а в концовке мог вообще все закончить — после роскошного паса Кисляка.

Наконец, в-третьих, Игдисамов не побоялся ротировать центр обороны, убрав Абдулкадырова и выпустив Лукина. На 36-й минуте, когда Матвей получил карточку, такое шаг не казался оптимальным, но в конечном счете он привел к сухой победе. Поэтому и вопросы отпадают.

Три хода — три попадания. А что Карседо?

Бабич в старте вместо Ву — провал. Оба гола забиты из-под Срджана. Причем в первом серб проиграл три единоборства из трех.

Парада слева — тоже мимо. В очередной раз. Очевидно, что там нужен был Жедсон Фернандеш (которого вообще не оказалось в старте). Или Дмитриев.

Выпали Барко, Маркиньос и Угальде. Но с заменами испанец тянул аж до 64-й минуты. Хотя и в конце первого тайма, и в начале второго было очевидно: план А не работает, нужно хоть что-то менять. Желательно — в перерыве.

В итоге Даку получил только 15 минут — чтобы вытащить команду с 0:2. Жедсон — чуть больше получаса.

Конечно, «Спартак» не выглядел безнадежно. Были хорошие подходы и отрезки. Получил убойный момент Солари. И пара неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова, которые в теории могли изменить игру, — Обляков и Глебов точно счастливы, что дерби прошло без удалений.

Вопросы к судьям есть. Но скажет ли кто-то, что «Спартак» потерпел поражение из-за судейства?

Конечно, нет.

Валерий Газзаев и&nbsp;полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч с&nbsp;хавбеком &laquo;Спартака&raquo; Данилой Пруцевым.«Бориско — игрок матча. Кисляк — европейский уровень. А Карседо опять перестраховался». Газзаев — о дерби

ЦСКА был лучше во всем — в настрое, интенсивности, физике, матч-менеджменте — и выдал практически образцовое дерби. Исправился за провал с «Динамо». И после 12 туров не только плотно закрепился в группе лидеров, которую теперь возглавляет «Зенит», но и идет выше «Спартака». С более скромными финансовыми возможностями и составом.

Игдисамов, аплодисменты.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
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