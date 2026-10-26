Вратарь ЦСКА Бориско: «Спартак» — это моя команда, против которой я хорошо играю»

Вратарь ЦСКА Максим Бориско в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче на ноль в 12-м туре РПЛ против «Спартака» (2:0).

26-летний голкипер во второй раз в сезоне вышел в старте на матч РПЛ. В 2025 году Бориско дважды за сезон не пропустил от «Спартака» за «Балтику», которая дважды победила красно-белых — 3:0 и 1:0.

— Ты не пропускаешь от «Спартака» уже три года. Следишь за этой статистикой?

— Можно сказать, что отлично играю против него. Значит, «Спартак» — это моя команда, против которой я хорошо играю, — сказал Бориско «СЭ».

ЦСКА после 12-го тура занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками.

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