Орлов: «Соболев смотрится интереснее и ярче Фелипе Аугусто. Статистика говорит сама за себя»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» сравнил нападающих «Зенита» Александра Соболева и Фелипе Аугусто.

«Соболев приболел, не попал даже в заявку. Его, конечно, не хватало. Он здорово цепляется за мячи, вступает в единоборства.

Фелипе Аугусто реализовал пенальти. Теперь почувствует уверенность. Но если говорить непосредственно о его игре, то пока ему не хватает взаимопонимания с партнерами. И Соболев, на мой взгляд, смотрится интереснее, ярче бразильца. Александр уже забил восемь мячей. Тут статистика говорит сама за себя», — сказал Орлов «СЭ».

В этом сезоне на счету 29-летнего Соболева 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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