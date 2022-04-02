«Спартак» пошутил о снегопаде и отмененном голе Промеса в матче с «Локомотивом»

Пресс-служба «Спартака» пошутила о снегопаде и отмененном голе Квинси Промеса в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«После гола Квинси Промеса ВАР отменил и снег», — говорится в публикации в официальном канале красно-белых.

В первом тайме поле было усыпано снегом, но после перерыва снега на газоне стало значительно меньше.

Изначально матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но игру перенесли из-за снегопада в Москве. Встреча началась в 20.30 по московскому времени.