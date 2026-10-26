Орлов — о возвращении Вендела: «У Семака появляются дополнительные варианты. Внутренние инвестиции»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение полузащитника «Зенита» Вендела после травмы.

«Вернулся на поле Вендел. Оправился от травмы, получил несколько игровых минут. У Семака появляются дополнительные варианты в центре поля — как говорится, внутренние инвестиции», — сказал Орлов «СЭ» с улыбкой.

В этом сезоне на счету 29-летнего бразильца 7 матчей во всех турнирах, в которых он отдал 1 результативную передачу.

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