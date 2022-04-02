«Локомотив» — «Спартак»: Джикия заменен после повреждения

Защитник «Спартака» Георгий Джикия был заменен в начале второго тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Вместо него на 54-й минуте вышел Самюэль Жиго.

Напомним, что еще в первом тайме Джикия получил повреждение после столкновения. Немного полежав на газоне, он все-таки смог продолжить встречу.

28-летний Джикия в этом сезоне провел 21 матч в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.