«Зенит» — «Динамо» Мх: Фролов правильно назначил пенальти в ворота махачкалинцев

На 59-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» Мх судья Антон Фролов ошибся, не наказав гостей 11-метровым ударом.

В том эпизоде после выполнения углового удара, когда мяч уже находился в игре, футболист махачкалинцев Кирилл Зинович схватил Нино сзади за майку, задержал его рукой, выиграл позицию и выбил мяч из площади ворот.

В действия арбитра вмешались его видеоассистенты Сергей Карасев и Роман Сафьян, предложившие Фролову посмотреть видеозапись на мониторе у поля. После этого на 61-й минуте рефери объявил о назначении пенальти.