ЦСКА — «Спартак»: Левников не удалил армейца Глебова за толчок ассистента судьи

На 18-й минуте матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Кирилл Левников ошибочно не удалил игрока красно-синих Кирилла Глебова за физическое воздействие на Дмитрия Ермакова. Видеоассистенты Василий Казарцев и Павел Шадыханов в действия рефери не вмешались.

В том эпизоде Глебов, который посчитал, что мгновением раньше на нем нарушил правила Руслан Литвинов, вскочил, крикнул первому ассистенту арбитра о фоле и толкнул его. Спартаковцы, и прежде всего их главный тренер Хуан Карлос Карседо, стали сигнализировать Левникову о том, что натворил армеец. Но судья не стал удалять Глебова за толчок помощника рефери.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».