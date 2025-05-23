Клубы РПЛ должны судьям 150 миллионов. Один матч стоит 625 тысяч

Чемпионат России-2024/25 включит в себя 30 туров и 240 матчей. Для их обслуживания РФС задействовал 50 судей (включая ВАР, АВАР и резервных), 40 ассистентов (включая АВАР) и 17 инспекторов.

Расходы на выплату вознаграждений судьям и инспекторам, которые покрываются за счет клубов, составят 150 миллионов рублей. Один матч РПЛ стоит 625 тысяч.

С 1 июля этого года размеры вознаграждений возрастут, и тогда стоимость одной игры будет составлять 668 750 рублей.