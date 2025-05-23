Источник: РФС выдал «Химкам» временную лицензию на сезон-2025/26

«Химки» получили от РФС временную лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/26, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, в ближайшее время об этом будет объявлено официально. Если подмосковная команда сохранит место в РПЛ по спортивному принципу и решит финансовые проблемы до 20 июня, то получат полноценную лицензию.

Если «Химки» в итоге не смогут получить постоянную лицензию, то в РПЛ может остаться команда, которая уступит в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе. Если обе команды выиграют свои матчи, то место в премьер-лиге сохранит клуб, который финиширует на 15-й строчке.