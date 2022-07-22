Клаудиньо: «К матчу с «Локомотивом» подходим с большей уверенностью в себе»

Полузащитник «Зенит» Клаудиньо поделился впечатлениями от победы во втором туре РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) и рассказал об ожиданиях от предстоящей игры с «Локомотивом».

— Рад, что мы победили. После ничьей в первом туре нам нужно было вернуть веру в собственные силы. К матчу с «Локомотивом» подходим с большей уверенностью в себе. Замена? Со здоровьем у меня все хорошо. Есть только небольшая усталость после матча, как и всегда. Надо просто восстановить силы.

После матча стало известно, что «Зенит» продлил контракт с Клаудиньо до 2027 года.

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.