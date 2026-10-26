Орлов: «Карседо ошибся со схемой. «Спартак» словно проспал первые 15 минут»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» раскритиковал игру «Спартака» в первом тайме дерби с ЦСКА (0:2) и выбор тактической схемы главным тренером красно-белых Хуаном Карседо.

«Красно-белые разочаровали в первом тайме, пропустили быстрый гол. Такое ощущение, что подопечные Карседо вышли на матч какими-то сонными, проспали первые 15 минут. Отсюда такие провалы в обороне. Проблемы сзади никуда не делись! Защитников слишком легко проходят.

Считаю, Карседо не угадал со схемой. Можно было использовать систему 4-4-2, выпустить одновременно Даку и Угальде. Кем тогда пожертвовать в середине поля? Пруцевым. Он не убедил в дерби», — сказал Орлов «СЭ».

«Спартак» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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