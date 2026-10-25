«Зенит» — махачкалинское «Динамо»: Глушенков забил с пенальти

«Зенит» забил второй гол с пенальти в матче 12-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 2:0.

На 77-й минуте 11-метровый реализовал Максим Глушенков. Главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти после того, как вратарь махачкалинцев Никита Карабашев недалеко от своих ворот сбил с ног Глушенкова.

Это третий пенальти в матче и второй в пользу сине-бело-голубых.