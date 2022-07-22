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Сегодня, 22:19

«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо

Виктория Кравченко
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«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» на официальном сайте сообщил о продлении контрактов с Клаудиньо о Малкомом. Новые соглашения игроков рассчитаны до лета 2027 года.

После матча второго тура РПЛ сине-бело-голубых с «Крыльями Советов» клуб объявил о новом трехлетнем контракте бразильца Малкома и двухлетнем соглашении с Клаудьньо. Игроки будут играть до конца сезона-2026/27.

Ранее Вендел также продлил контракт с «Зенитом» до лета 2027 года.

25-летний Клаудиньо играет в российском клубе с лета 2021 года. За это время он провел за команду 25 матчей и отметился 8 голами.

25-летний Малком защищает цвета сине-бело-голубых с лета 2019-го. За «Зенит» он провел 59 игр, забив 15 мячей.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Клаудиньо
ФК Зенит
11
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Андрей Мостовой

Андрей Мостовой

Зенит

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
П
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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