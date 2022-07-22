«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо

«Зенит» на официальном сайте сообщил о продлении контрактов с Клаудиньо о Малкомом. Новые соглашения игроков рассчитаны до лета 2027 года.

После матча второго тура РПЛ сине-бело-голубых с «Крыльями Советов» клуб объявил о новом трехлетнем контракте бразильца Малкома и двухлетнем соглашении с Клаудьньо. Игроки будут играть до конца сезона-2026/27.

Ранее Вендел также продлил контракт с «Зенитом» до лета 2027 года.

25-летний Клаудиньо играет в российском клубе с лета 2021 года. За это время он провел за команду 25 матчей и отметился 8 голами.

25-летний Малком защищает цвета сине-бело-голубых с лета 2019-го. За «Зенит» он провел 59 игр, забив 15 мячей.