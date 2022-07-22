Малком: «Мы с Клаудиньо готовы дальше доказывать, что «Зенит» — клуб номер один в России»

Нападающий «Зенита» Малком после победы над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ рассказал о счастье, которое он испытывает от продления контракта с клубом.

— Вы с Клаудиньо продлили контракт с «Зенитом». Как вы это прокомментируете?

— Мы продлили контракт после матча. Единственная эмоция — это большое счастье. Хочется выразить слова благодарности всем — тренерскому штабу, руководству, болельщикам. Мы с Клаудиньо готовы и дальше доказывать своей игрой, что «Зенит» — клуб номер один в России.

22 июля сине-бело-голубые объявили о подписании новых соглашений с 25-летним Малкомом и хавбеком Клаудиньо до лета 2027 года.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019-го из «Барселоны» за 40 миллионов евро. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2019/20, 2020/21, 2021/22) и один раз выигрывал БЕТСИТИ Кубок страны-2019/20.