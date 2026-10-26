Орлов: «Не понимаю, почему Карседо оставляет Даку в запасе. Для нашего чемпионата он практически незаменим»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» выразил недоумение решением главного тренера «Спартака» Хуана Карседо оставить нападающего Мирлинда Даку в запасе на дерби с ЦСКА.

«Я совершенно не понимаю, почему Карседо оставляет Даку в запасе. Для нашего чемпионата это очень ценный, практически незаменимый футболист. Он умеет выигрывать борьбу, цепляться за мяч, оказывать давление на защитников.

Уверен, Даку свои десять голов в сезоне забьет. Но для этого необходимо регулярно выходить на поле с первых минут. Считаю, Карседо не угадал со схемой. Можно было использовать систему 4-4-2, выпустить одновременно Даку и Угальде. Кем тогда пожертвовать в середине поля? Пруцевым. Он не убедил в дерби.

Карседо надо подумать, как использовать сильные стороны албанского нападающего. Потому что он способен создавать проблемы практически любой обороне в РПЛ», — сказал Орлов «СЭ».

28-летний Даку перешел в «Спартак» в августе 2026 года. За это время на его счету 12 матчей за красно-белых, в которых он забил 5 голов и отдал 2 рехультативные передачи.

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