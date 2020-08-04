Кирилл Новиков уверен, что руководство «Динамо» готово к усилению состава

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков ответил на вопрос, почему команду покинули несколько игроков. Также он выразил надежду на усиление состава.

– Да, случаются уходы из команды, но это жизнь, – сказал Новиков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Всем нужно двигаться дальше: и футболистам, и клубу. Здесь обязательно нужно сказать слова благодарности ребятам – они полностью отдавались, старались проявить свои лучше качества. Они очень помогли нам в решении тех задач, которые мы ставили. Но контракты заканчиваются, игроки немолодые, какие-то еще определенные причины есть.

В любом случае мы хотим двигаться дальше. Мы хотим усиливаться. Руководство команды готово идти на усиление. Если есть возможность приобрести игрока выше уровнем, чем те, которые были, то мы, безусловно, сделаем это. Нужно двигаться вперед. Ребятам удачи, и мы надеемся, что заменим этих ребята более сильными игроками, которые позволят нам добиваться тех задач, которые нам поставили.

В матче первого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Уралом». Игра состоится 10 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.