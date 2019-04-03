Кирилл Кокорин: "Кто станет чемпионом? "Зенит"

Брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл на заседании суда по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина рассказал, кто станет чемпионом России.

Напомним, сегодня проходит первое заседание суда по этому делу. Ранее на него прибыли полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, Александр Кокорин, а также бывший футболист Александр Протасовицкий.

В октябре футболисты были заключены в бутырское СИЗО на два месяца, до 8 декабря. Впоследствии суд продлевал их арест сперва до 8 февраля, затем – до 8 апреля.

​– Кто станет чемпионом? "Зенит", – сказал Кокорин-младший

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