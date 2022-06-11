Керимов: «Дзюба может быть четвертым или шестым в списке «Фенербахче»

Комментатор Эльвин Керимов поделился мнением о возможном переходе бывшего форварда «Зенита» Артама Дзюбы в «Фенербахче».

«Сейчас команду возглавил Жорже Жезуш, и клуб намерен взять в нападение звезду: Суареса, Сеферовича или Абубакара. При этом Сеферовича хочет именно Жезуш, потому что они работали вместе, а Суареса хочет руководство клуба — так пишут в Турции. Думаю, Дзюба может быть четвертым или шестым в этом списке», — приводит слова Керимова «Чемпионат».

Сообщалось, что 33-летний форвард может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за петербургский клуб с июля 2015 года. На его счету 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.