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Керимов: «Дзюба может быть четвертым или шестым в списке «Фенербахче»

Сергей Разин
корреспондент
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Комментатор Эльвин Керимов поделился мнением о возможном переходе бывшего форварда «Зенита» Артама Дзюбы в «Фенербахче».

«Сейчас команду возглавил Жорже Жезуш, и клуб намерен взять в нападение звезду: Суареса, Сеферовича или Абубакара. При этом Сеферовича хочет именно Жезуш, потому что они работали вместе, а Суареса хочет руководство клуба — так пишут в Турции. Думаю, Дзюба может быть четвертым или шестым в этом списке», — приводит слова Керимова «Чемпионат».

Сообщалось, что 33-летний форвард может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за петербургский клуб с июля 2015 года. На его счету 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4722335-kerimov-rukovodstvo-fenerbahche-hochet-suaresa-dzyuba-mozhet-byt-4-m-v-spiske.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Артем Дзюба
ФК Фенербахче
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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