Роднина выступила против продажи пива на стадионах

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о введении закона о продаже пива на стадионах.

«За границей можно выпить чуть-чуть и сесть за руль. Мы же пошли другим путем. Нельзя нам выпивать даже чуть-чуть за рулем. Так и в случае с алкоголем на стадионах. Это же может к чему-то привести», — сказала Роднина «СЭ».

В поддержку продажи пива на стадионах выступали гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров и некоторые другие представители клубов РПЛ.