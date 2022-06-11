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Сегодня, 12:48

Роднина выступила против продажи пива на стадионах

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о введении закона о продаже пива на стадионах.

«За границей можно выпить чуть-чуть и сесть за руль. Мы же пошли другим путем. Нельзя нам выпивать даже чуть-чуть за рулем. Так и в случае с алкоголем на стадионах. Это же может к чему-то привести», — сказала Роднина «СЭ».

В поддержку продажи пива на стадионах выступали гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров и некоторые другие представители клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы в России.

Ирина Роднина
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