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Сегодня, 11:51

Губерниев поделился мнением по поводу будущего Артема Дзюбы

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Уезжать нужно вовремя! Артем сам решит, но я его бы на его месте попробовал уехать заграницу. Заканчивать карьеру? А зачем? Он всегда успеет это сделать. Пускай играет и приносит нам радость своей игрой», — сказал Губерниев «СЭ».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за петербургский клуб с июля 2015 года. На его счету 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.

Артем Дзюба
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
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21.05 17:00
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Матео Кассьерра

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Сочи

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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Краснодар

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