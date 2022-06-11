Губерниев поделился мнением по поводу будущего Артема Дзюбы

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Уезжать нужно вовремя! Артем сам решит, но я его бы на его месте попробовал уехать заграницу. Заканчивать карьеру? А зачем? Он всегда успеет это сделать. Пускай играет и приносит нам радость своей игрой», — сказал Губерниев «СЭ».