КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение Бакаева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» сообщил о приглашении полузащитника «Химок» Зелимхана Бакаева на заседание по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

«По материалам СМИ КДК рассмотрит оскорбительное поведение Зелимхана Бакаева. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Бакаев после замены на 80-й минуте матча отправился под трибуну и выражал недовольство, в трансляцию попало его высказывание с нецензурной лексикой и словом «колхоз».

«Химки» с 16 очками ушли на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.