Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:41

КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение Бакаева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев сыграл 80 минут в матче с «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» сообщил о приглашении полузащитника «Химок» Зелимхана Бакаева на заседание по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

«По материалам СМИ КДК рассмотрит оскорбительное поведение Зелимхана Бакаева. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Бакаев после замены на 80-й минуте матча отправился под трибуну и выражал недовольство, в трансляцию попало его высказывание с нецензурной лексикой и словом «колхоз».

«Химки» с 16 очками ушли на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Химки
Артур Григорьянц
Читайте также
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Трамп заявил о работе над концепцией завершения конфликта на Украине
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за призыва пригласить Путина на саммит
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Популярное видео
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
КДК РФС накажет Дзюбу по итогам матча с «Зенитом»
Проклятый декабрь Семака. Почему «Зенит» регулярно заваливает конец года?
Галактионов — о ничьей с «Краснодаром»: «У обеих команд накопилась усталость, вылезали определенные болячки»
«Краснодар» наконец-то обогнал «Зенит», но теневой фаворит гонки — «Спартак»
Футболисты «Акрона» спели «Седую ночь» в раздевалке после победы над «Зенитом»
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Крылья Советов» объявили об уходе хавбека Орозко
Николай Оленев: «Главное для «Химок» — закрепиться в РПЛ, и для этого есть все»
КДК РФС накажет Дзюбу по итогам матча с «Зенитом»
Семин назвал Угальде лучшим игроком первой части сезона РПЛ
Мусаев приглашен на заседание КДК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
Семин назвал Бонгонду, Угальде, Барко и Маркиньоса «великолепной четверкой»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сильянов считает, что в концовке первой части сезона у «Локомотива» немного пропал фарт

КДК РФС накажет Дзюбу по итогам матча с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости