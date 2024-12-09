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Сегодня, 11:49

КДК РФС накажет Дзюбу по итогам матча с «Зенитом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Лусиано Гонду и Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогам 18-го тура РПЛ.

«В матче «Спартак» — «Пари НН» рассмотрим опоздание Станковича на флеш-интервью на 10 минут после окончания матча. У «Пари НН» зафиксирован поздний выход из раздевалки на две минуты перед началом матча. В игре «Ростов» — «Крылья Советов» рассмотрим поздний выход из раздевалки ростовчан на 3 минуты перед началом второго тайма. В матче «Зенит» — «Акрон» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Акрона» Тедеева с выходом на поле, а также систематический выход за пределы зоны старшего тренера Калашникова без выхода на поле и выход за пределы технической зоны замененного футболиста Артема Дзюбы на 90-й минуте матча. Также будет рассмотрен поздний выход из раздевалки на 2 минуты перед началом второго тайма», — сказал Григорьянц «СЭ».

Также глава КДК РФС рассказал о других нарушениях по итогам 18-го тура РПЛ.

«В матче махачкалинского «Динамо» и «Рубина» рассмотрим следующие нарушения: при проверке установлено, что 74 сотрудника, экипированные в жилеты с надписью «стюард» не имели при себе соответсвующего удостоверения. Будем рассматривать необеспечение безопасности. В матче «Факел» — ЦСКА будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера «Факела» Пятибратова, аналогичное нарушение у Николича. В матче «Краснодар» — «Локомотив» при проверке установлено, что 60 сотрудников, экипированных в жилет с надписью «стюард» не имели при себе удостоверения. Будем рассматривать необеспечение безопасности на матче», — добавил Григорьянц.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба забил гол &laquo;Зениту&raquo; 7&nbsp;декабря. Дзюба забил «Зениту» и не отпраздновал. Артему остался один гол до рекорда Кержакова

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

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