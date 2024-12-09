КДК РФС накажет Дзюбу по итогам матча с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогам 18-го тура РПЛ.

«В матче «Спартак» — «Пари НН» рассмотрим опоздание Станковича на флеш-интервью на 10 минут после окончания матча. У «Пари НН» зафиксирован поздний выход из раздевалки на две минуты перед началом матча. В игре «Ростов» — «Крылья Советов» рассмотрим поздний выход из раздевалки ростовчан на 3 минуты перед началом второго тайма. В матче «Зенит» — «Акрон» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Акрона» Тедеева с выходом на поле, а также систематический выход за пределы зоны старшего тренера Калашникова без выхода на поле и выход за пределы технической зоны замененного футболиста Артема Дзюбы на 90-й минуте матча. Также будет рассмотрен поздний выход из раздевалки на 2 минуты перед началом второго тайма», — сказал Григорьянц «СЭ».

Также глава КДК РФС рассказал о других нарушениях по итогам 18-го тура РПЛ.

«В матче махачкалинского «Динамо» и «Рубина» рассмотрим следующие нарушения: при проверке установлено, что 74 сотрудника, экипированные в жилеты с надписью «стюард» не имели при себе соответсвующего удостоверения. Будем рассматривать необеспечение безопасности. В матче «Факел» — ЦСКА будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера «Факела» Пятибратова, аналогичное нарушение у Николича. В матче «Краснодар» — «Локомотив» при проверке установлено, что 60 сотрудников, экипированных в жилет с надписью «стюард» не имели при себе удостоверения. Будем рассматривать необеспечение безопасности на матче», — добавил Григорьянц.