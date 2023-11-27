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Судейство

Сегодня, 12:18

КДК РФС пригласил Баринова на заседание после оскорбления судьи

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня предстоящего заседания комитета по итогам матча 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3).

«Рассмотрим оскорбительное высказывание в адрес судейской бригады Дмитрием Бариновым. Он приглашен на заседание. Инцидент произошел на территории стадиона, после матча. Это относится к КДК РФС», — сказал Григорьянц «СЭ».

После завершения встречи Баринов подошел к ассистенту арбитра Рашиду Абусуеву и высказал недовольство его работой. Футболист назвал ассистента главного арбитра «позором для всего футбола».

«Крылья Советов» с 26 очками занимают четвертое место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».

Дмитрий Баринов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Краснодар

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Бенхамин Гарре

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Максим Глушенков

Локомотив

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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