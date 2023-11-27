КДК РФС пригласил Баринова на заседание после оскорбления судьи

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня предстоящего заседания комитета по итогам матча 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3).

«Рассмотрим оскорбительное высказывание в адрес судейской бригады Дмитрием Бариновым. Он приглашен на заседание. Инцидент произошел на территории стадиона, после матча. Это относится к КДК РФС», — сказал Григорьянц «СЭ».

После завершения встречи Баринов подошел к ассистенту арбитра Рашиду Абусуеву и высказал недовольство его работой. Футболист назвал ассистента главного арбитра «позором для всего футбола».

«Крылья Советов» с 26 очками занимают четвертое место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».