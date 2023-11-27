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Аршавин отреагировал на подкол члена совета директоров «Динамо» Гафина

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на подкол члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.

«Мы относимся с уважением ко всем соперникам. Особенно хорошо относимся к Петербургу, который основал москвич. Такой город мы не можем не уважать», — так отреагировал на колкости Медведева Гафин.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу хоккейного СКА над «Спартаком» фразой «страна без «мяса».

«Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна. Даже мне пришлось на базу «Динамо» приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя. Сами не ожидали, что так быстро сработает — вот уже на третье место поднялись», — цитирует Аршавина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/football/news-599730-arshavin-o-slovakh-gafina-peterburg-otpravil-v-moskvu-desant-svoikh-sotrudnikov-chtoby-podnyat-dinamo-so-dna
Андрей Аршавин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
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