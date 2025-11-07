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Судейство

КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Георгий Мелкадзе.
Фото ФК «Ахмат»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красную карточку нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе, которую он получил в матче против «Балтики» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

Мелкадзе удалили на 59-й минуте матча после контакта с игроком «Балтики» Ираклием Манеловым.

«КДК отменил красную карточку, показанную Мелкадзе. «Ахмат» не будет наказан за неподобающее поведение», — цитирует ТАСС главу КДК Артура Григорьянца.

В текущем сезоне Мелкадзе провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Источник: ТАСС
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Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
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29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
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