КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красную карточку нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе, которую он получил в матче против «Балтики» (0:2) в 14-м туре РПЛ.
Мелкадзе удалили на 59-й минуте матча после контакта с игроком «Балтики» Ираклием Манеловым.
«КДК отменил красную карточку, показанную Мелкадзе. «Ахмат» не будет наказан за неподобающее поведение», — цитирует ТАСС главу КДК Артура Григорьянца.
В текущем сезоне Мелкадзе провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Источник: ТАСС
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|12
|
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|3
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|0
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|11
|
4
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|5
|3
|0
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|9
|
5
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|5
|3
|0
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|9
|
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|7
|
7
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|7
|
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|1
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|
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|6
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|2
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|5
|
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|Локомотив
|5
|0
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|
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|
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|5
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|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
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|Рубин – Динамо Мх
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Ассистенты
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|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
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