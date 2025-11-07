КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красную карточку нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе, которую он получил в матче против «Балтики» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

Мелкадзе удалили на 59-й минуте матча после контакта с игроком «Балтики» Ираклием Манеловым.

«КДК отменил красную карточку, показанную Мелкадзе. «Ахмат» не будет наказан за неподобающее поведение», — цитирует ТАСС главу КДК Артура Григорьянца.

В текущем сезоне Мелкадзе провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.