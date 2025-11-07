Григорьянц заявил, что общая сумма долгов «Химок» составляет более 1 миллиарда рублей
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что суммарный долг «Химок» составляет более 1 миллиарда рублей.
Ранее КДК РФС пожизненно отстранил бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности за «недобросовестные и неразумные решения, которые привели к утрате клубом профессионального статуса».
— Поступило ходатайство от ФНС Московской области. На заседание был приглашен Садыгов. Лично он не участвовал, но предоставил объяснения по делу, которые были подписаны его доверенным лицом.
Какая задолженность есть у «Химок»? По информации, которую мы получили от конкурсного управляющего, на сегодняшний день суммарный общий долг «Химок» составляет более 1 миллиарда рублей. У клуба есть задолженность перед другими клубами по трансферам, перед сотрудниками, ФНЛ, а также перед РФС и ФИФА. У нас есть информация о структуре финансирования.
Брехов и Оленев присутствовали ранее и сегодня на заседании. Они давали показания по всем обстоятельствам дела. Оленев указал, что Садыгов был инвестором клуба, и об этом было известно как игрокам, так и сотрудникам. Более того, гендиректора согласовывал именно Садыгов. Без его одобрения не осуществлялись никакие финансовые переводы. Брехов знал, но не оспаривал взаимоотношений между Садыговым и клубом.
За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлекли за собой утрату профессионального статуса по неспортивным причинам, за неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА предложено пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность.
Садыгов может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
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2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
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3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
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5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
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8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
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Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0