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Григорьянц заявил, что общая сумма долгов «Химок» составляет более 1 миллиарда рублей

Александр Абустин
корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что суммарный долг «Химок» составляет более 1 миллиарда рублей.

Ранее КДК РФС пожизненно отстранил бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности за «недобросовестные и неразумные решения, которые привели к утрате клубом профессионального статуса».

— Поступило ходатайство от ФНС Московской области. На заседание был приглашен Садыгов. Лично он не участвовал, но предоставил объяснения по делу, которые были подписаны его доверенным лицом.

Какая задолженность есть у «Химок»? По информации, которую мы получили от конкурсного управляющего, на сегодняшний день суммарный общий долг «Химок» составляет более 1 миллиарда рублей. У клуба есть задолженность перед другими клубами по трансферам, перед сотрудниками, ФНЛ, а также перед РФС и ФИФА. У нас есть информация о структуре финансирования.

Брехов и Оленев присутствовали ранее и сегодня на заседании. Они давали показания по всем обстоятельствам дела. Оленев указал, что Садыгов был инвестором клуба, и об этом было известно как игрокам, так и сотрудникам. Более того, гендиректора согласовывал именно Садыгов. Без его одобрения не осуществлялись никакие финансовые переводы. Брехов знал, но не оспаривал взаимоотношений между Садыговым и клубом.

За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлекли за собой утрату профессионального статуса по неспортивным причинам, за неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА предложено пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

Садыгов может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС.

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ФК Химки
Артур Григорьянц
Туфан Садыгов
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КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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