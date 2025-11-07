Григорьянц заявил, что общая сумма долгов «Химок» составляет более 1 миллиарда рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что суммарный долг «Химок» составляет более 1 миллиарда рублей.

Ранее КДК РФС пожизненно отстранил бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности за «недобросовестные и неразумные решения, которые привели к утрате клубом профессионального статуса».

— Поступило ходатайство от ФНС Московской области. На заседание был приглашен Садыгов. Лично он не участвовал, но предоставил объяснения по делу, которые были подписаны его доверенным лицом.

Какая задолженность есть у «Химок»? По информации, которую мы получили от конкурсного управляющего, на сегодняшний день суммарный общий долг «Химок» составляет более 1 миллиарда рублей. У клуба есть задолженность перед другими клубами по трансферам, перед сотрудниками, ФНЛ, а также перед РФС и ФИФА. У нас есть информация о структуре финансирования.

Брехов и Оленев присутствовали ранее и сегодня на заседании. Они давали показания по всем обстоятельствам дела. Оленев указал, что Садыгов был инвестором клуба, и об этом было известно как игрокам, так и сотрудникам. Более того, гендиректора согласовывал именно Садыгов. Без его одобрения не осуществлялись никакие финансовые переводы. Брехов знал, но не оспаривал взаимоотношений между Садыговым и клубом.

За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлекли за собой утрату профессионального статуса по неспортивным причинам, за неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА предложено пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

Садыгов может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС.