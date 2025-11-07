Экс-инвестора «Химок» Садыгова пожизненно отстранили от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил бывшего инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности.

«За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Недобросовестные и неразумные решения привели к утрате клубом профессионального статуса», — сообщил глава комитета Артур Григорьянц ТАСС.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в чемпионате России в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом из-за долга, составляющего более чем 448 миллионов рублей.