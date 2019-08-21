КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 400 тысяч и наказал дисквалификацией стадиона условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей.

Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены». По информации «СЭ», причиной конфликта стало недовольство болельщиками ограждениями у стадиона.

— За необеспечение безопасности оштрафовать «Зенит» на 100 тысяч рублей, — сказал Григорьянц на пресс-конференции. — За неправомерное поведение зрителей оштрафовать «Зенит» на 300 тысяч рублей и обязать провести 1 матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона. Предупредить «Зенит» о более серьезных санкциях в случае повторения ситуации.



События, которые произошли в перерыве матча, были рассмотрены на заседании КДК. Мы получили от «Зенита» все необходимые документы. В заседании принял участие юрист клуба и директор по безопасности. Хотел бы показать видео, где видны действия ОМОНа и болельщиков.



Как объяснил клуб, участились случаи передачи абонементов со стороны людей, которые хотят сидеть на вираже. В связи с этой целью были поставлены ограждения трибуны по краю. На видео видно, что начинаются агрессивные действия зрителей, которые выражаются не только в нецензурной брани и порче имущества. Естественно, выходит ОМОН. Причем ведет себя спокойно. На видео видно: сотрудники стоят спокойно, не применяют действий.



Далее начинаются провокационные выкрики со стороны болельщиков. Видно, что человек в коричневой куртке наносит удар по сотруднику ОМОН. На данный момент возбуждены дела против четверых человек, которые были зачинщиками беспорядков на стадиона. То есть на КДК было установлено, что действия произошли в следствие провокационных действий отдельных людей.



Более того, было установлено, что с точки зрения обеспечения безопасности были приняты не все со стороны стадиона. Зрители не были оповещены, что при выходе с трибуны будет ограниченная зона. Не в плане мероприятий по безопасности, ни в интструкции не было указано, что установлены ограждения.



Была создана зона ограниченного доступа, не указанная в плане. Зрители не были предупреждены. Это — нарушение прав зрителей и мер безопасности. Кроме того, было ненадлежащее обеспечение безопасности со стороны стюардов из-за неправильного плана расстановки. В том месте, где произошел конфликт, находилось только 4 стюарда. (Александр Рогулев)

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