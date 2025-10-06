Футбол
Сегодня, 15:28

Губерниев считает Талалаева достойной заменой Станковичу : «Необходим сильный ход, как был у Старостиных с приглашением Бескова»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто бы мог сменить Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Талалаев достоин назначения. Но я слышал про Ивича. Это хороший тренер, у него может получиться в «Спартаке». Здесь нужно мыслить стратегически, а не только тактически. Необходим сильный ход, как в свое время был у братьев Старостиных, когда пригласили Бескова. Я сейчас не сравниваю его с Талалаевым, но на мой взгляд, «Спартаку» сейчас нужен такой тренер, как Андрей. Но пока они не созрели до таких мудрых решений. Так что если позовут Ивича, то будет хорошо», — сказал Губерниев «СЭ».

«СЭ» 6 октября сообщал, что Станкович может быть уволен по итогам ближайшего заседания совета директоров московского «Спартака», которое состоится в понедельник.

После 11 туров красно-белые набрали 18 очков и занимают 6-е место в таблице РПЛ.

Андрей Талалаев
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Защитник «Ахмата» Ндонг вызван на заседание КДК за агрессивное поведение в матче с «Краснодаром»
Мостовой призвал не убирать Станковича: «Увольняли уже после первого тура»
Шикунов рассказал, как может измениться «Спартак» после смены генерального директора
КДК рассмотрит возможное оскорбление защитника Ндонга со стороны Сперцяна на расисткой почве
«Пари НН» окончательно вернулся на арену в Нижнем Новгороде
В «Спартаке» — перемены. Новый гендиректор клуба — финансист из «Газпромбанка» Сергей Некрасов, игравший в хоккей в Люксембурге
  • ValeraK

    Пора сделать сильнейший ход и назначить главным тренером Никиту Павловича Симоняна!!! Никита Павлович, верим!!!

    06.10.2025

  • Странник-777

    И палка-г.вномешалка в футболе экспертом стал?

    06.10.2025

  • ValeraK

    Можно пригласить рыжего кота

    06.10.2025

  • DemolisherAjax

    Если Спартак возмет Талалаева,то его вообще не заткнуть будет :)

    06.10.2025

  • Семён Фадеич

    Не верю, что потянет Спартак он. Слабоват.

    06.10.2025

  • sdf_1

    Не пойдёт. Потому что его никто не позовёт. А позвали бы, то пошёл бы. И на «Балтику» было бы пофиг. Потому что в «Балтику» позовут сто тысяч раз, а в «Спартак» только один

    06.10.2025

  • ritenyto

    На минуточку, о Бескове: его выгоняли из ЦСКА, Локомотива, Торпедо. О ЦСКА не знАю (наверное, честь не так отдал :)), а в Локомотиве он прославился "матрасом"; Торпедо же откровенно "сливало" его в матчах с тем же ЦСКА. Так что пришлось ему "лебединую" петь :) ... а Талалая и сейчас пиарют вовсю, когда щебечет, а если он ещё и захрюкает... :):) интервью с "толчка" (часть санузла) будут просить :):)

    06.10.2025

  • Семён Фадеич

    А он пойдёт? А он потянет? А на Балтику пофиг?

    06.10.2025

  • sdf_1

    Необходим сильный ход, как в свое время был у братьев Старостиных, когда пригласили Бескова. ----------------- Вообще-то Бескова в «Спартак» пригласил Андрей Старостин. Николай Старостин из-за динамовского прошлого Бескова был настолько против, что брату Андрею пришлось подключать первого секретаря МГК КПСС В.В. Гришина, чтобы пробить это назначение. Кстати, знаменитые спартаковские кружева Бескова со стенками и забеганиями (да-да, это изобретение Бескова, а не Романцева) Николай Старостин не любил и называл такой футбол "динамовским"

    06.10.2025

  • Spartak7

    Бескова с Талалаевым смешно сравнивать. Человек ничего как тренер не достиг в высшей лиге.

    06.10.2025

  • Millwall82

    Талалаева никогда не позовут в российские топ-клубы, никогда. Есть отдельная категория тренеров, которые ни при каких обстоятельствах не позовут в топ-клубы, они всю жизнь работают в маленьких, то спасают от вылета, то бьются в пердиве, то решают абсолютно локальные задачи. Потому неудивительно, что в их портфолио по 20-30 мест работы.

    06.10.2025

    • Глушенков, Бителло и Угальде номинированы на звание игрока месяца в РПЛ

    КДК рассмотрит возможное оскорбление защитника Ндонга со стороны Сперцяна на расисткой почве
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

