Губерниев считает Талалаева достойной заменой Станковичу : «Необходим сильный ход, как был у Старостиных с приглашением Бескова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто бы мог сменить Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Талалаев достоин назначения. Но я слышал про Ивича. Это хороший тренер, у него может получиться в «Спартаке». Здесь нужно мыслить стратегически, а не только тактически. Необходим сильный ход, как в свое время был у братьев Старостиных, когда пригласили Бескова. Я сейчас не сравниваю его с Талалаевым, но на мой взгляд, «Спартаку» сейчас нужен такой тренер, как Андрей. Но пока они не созрели до таких мудрых решений. Так что если позовут Ивича, то будет хорошо», — сказал Губерниев «СЭ».

«СЭ» 6 октября сообщал, что Станкович может быть уволен по итогам ближайшего заседания совета директоров московского «Спартака», которое состоится в понедельник.

После 11 туров красно-белые набрали 18 очков и занимают 6-е место в таблице РПЛ.