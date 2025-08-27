КДК рассмотрит отмену красной карточки Садулаева в матче с «Оренбургом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о рассмотрении удаления нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева в матче 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

«В понедельник получили от футбольного клуба «Ахмат» заявление об отмене красной карточки Садулаева», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее «Ахмат» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Оренбурга». «Ахмат» остался вдесятером после удаления хавбека Эгаша Касинтуры на 5-й минуте, в середине второго тайма — вдевятером: красную карточку получил форвард Лечи Садулаев.

«Оренбург» набрал 6 очков и занимает 11-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 7 очками на 10-й строчке.