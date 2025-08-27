«Ахмат» не согласен с удалением Садулаева в матче с «Оренбургом»

«Ахмат» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС. Грозненский клуб попросил рассмотреть удаление нападающего Лечи Садулаева на 64-й минуте встречи.

«Ахмат» остался вдесятером после удаления хавбека Эгаша Касинтуры на 5-й минуте, в середине второго тайма — вдевятером: красную карточку получил форвард Лечи Садулаев.



«Оренбург» набрал 6 очков и занимает 11-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 7 очками на 10-й строчке.