Агент Пуэрты сообщил, что игрок не перейдет из «Байера» в ЦСКА из-за запрета бундеслиги

Представитель полузащитника «Халл Сити» Густаво Пуэрты Мигель Кардона ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Густаво снова стал игроком «Байера», потому что на «Халл Сити» наложили трансферный бан. Учитывая внешние факторы бундеслига не разрешает трансферы в Россию. Так что пока о переходе Пуэрты в ЦСКА не может быть и речи», — сказал Кардона «СЭ».

В сезоне-2024/25 Пуэрта выступал за «Халл» на правах аренды из «Байера».

Футболист провел за «Халл» 31 матч и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пуэрты в 3,5 миллиона евро.