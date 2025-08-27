«Акрон» попросил ЭСК разобрать два эпизода матча против ЦСКА

«Акрон» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб из Тольятти попросил разобрать эпизод с назначенным на 57-й минуте матча пенальти в ворота гостей, а также по неназначенному пенальти на 68-й минуте встречи.

«Акрон» с 6 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Тольятти 31 августа примет на своем поле «Балтику».