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КДК отказался отменить красную карточку Касентуры, полученную в матче с «Динамо»

15:49
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на заседании комитета было принято решение не отменять красную карточку полузащитника «Уфы» Эгаша Касентуры, полученную в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Уфа» обратилась в КДК по отмене красной карточки Касентуре. Мы направили документы в ЭСК, комиссия подтвердила правильность удаления. Также «Уфа» была оштрафована на 100 тысяч рублей за (два удаления) неподобающее поведение команды".

Также глава КДК сообщил, что по итогам встречи между «Крыльями Советов» и ЦСКА самарский клуб был оштрафован на 50 тысяч рублей, а московский клуб — на 70 тысяч рублей за скандирование болельщиков оскорбительных кричалок. А вратарь самарцев Евгений Фролов был оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента.

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Леонид Волотко все материалы автора

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