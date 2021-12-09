КДК отстранил полузащитника «Уфы» Кротова на 3 матча с риском увеличения дисквалификации вдвое

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов дисквалифицирован на 3 матча с риском увеличения штрафа вдвое за грубый фол на полузащитнике «Динамо» Себастьяне Шиманьски.

«Кротов удален за серьезное нарушение правил. Мы запросили у «Динамо» медицинское заключение. Согласно МРТ, у Шиманьски признаки частичного разрыва передней и задней большеберцово-таранных связок правого голеностопного сустава. В соответствии с дисциплинарным регламентом применяется санкция — дисквалификация на 3 матча. В случае если Шиманьски не сыграет с Зенитом и не будет тренироваться в течение 15 дней после получения травмы, дисквалификация увеличится вдвое. Но пока санкция — 3 матча», — сказал Григорьянц.

На 6-й минуте матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Уфа» (2:0) Кротов грубо сфолил на Шиманьски и получил прямую красную карточку. Поляк не смог продолжить матч и был заменен на Константина Тюкавина.