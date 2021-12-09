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В ЦСКА отреагировали на закрытие фанатской трибуны

16:18
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Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов прокомментировал «СЭ» решение КДК закрыть фанатский сектор на матч с «Арсеналом».

— Конечно, мы расстроены, что в ближайшем матче наша команда лишится поддержки самой активной части ее болельщиков. С другой стороны, решение могло быть и жестче, и тогда команда и вовсе могла сыграть при пустых трибунах. Ситуация очень непростая, и чтобы она не повторялась нам всем нужно извлечь из нее правильные уроки, — сказал «СЭ» Аксенов.

Напомним, что 28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа. Позже стало известно, что часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.

В субботу, 11 декабря, ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом» в 18-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 16.30 по московскому времени.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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