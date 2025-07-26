КДК не вправе отменить дисквалификацию Маркиньоса

Даже если «Спартак» обжалует через экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС решение судьи Сергея Карасева вынести второе предупреждение Маркиньосу в игре 2-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3), и комиссия признает ошибку арбитра, это не отменит дисквалификацию спартаковца. Он пропустит матч 3-го тура с «Акроном».

Потому что в статье 52 дисциплинарного регламента РФС, описывающей особую юрисдикцию КДК, давно нет пункта, который позволил бы комитету так поступить. Он может применить санкцию за серьезное нарушение, которое не заметил судья, вправе вмешаться, если предупреждение ошибочно вынесено не тому футболисту, может исправить ошибочное применение прямого удаления и рассмотреть случай неудаления игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче. Но КДК не вправе отменить вторую желтую карточку.

Раньше у него были такие полномочия, но летом 2021 года бюро исполкома РФС внесло изменения в дисциплинарный регламент. Из статьи 52 «Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета РФС» убрали один из пунктов. В результате комитет лишился права исправлять ошибку судьи, касавшуюся неверного применения предупреждения, которое влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

Напомним, что на 58-й минуте встречи «Спартак» — «Балтика» судья Сергей Карасев зафиксировал фол Маркиньоса и вынес ему предупреждение. Желтая карточка стала для спартаковца второй в этой игре, за ней последовали красная и удаление. Рефери в том моменте определил, что Маркиньос руками задержал соперника, убегавшего к воротам, и тем самым нарушил правила.

Проблема для судейской бригады в том, что калининградец, который был остановлен с фолом, оказался в положении «вне игры». Его ошибочно не зафиксировал ассистент судьи. Это нарушение было по хронологии первым. Выходит, что спартаковец наказан ошибочно. Безусловно, для полноты картины тут не хватает виртуальных офсайдных линий.

Интересно, что покажи Карасев прямую красную карточку, за лишение соперника явной возможности забить гол, видеоассистенты могли бы вмешаться в действия судьи. А так у них не возникло оснований, потому что речь шла о желтой карточке.