Гафин об обмене документов: «Я советую вам связаться с агентом Карраскаля»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном переходе футболиста «Фламенго» Хорхе Карраскаля.

— Агент Хорхе заявил, что идет обмен бумагами. Так ли это?

— Я советую вам связаться с агентом и спросить его, что он имеет в виду. Я слухи не комментирую, только свершившиеся факты.

17 июля «СЭ» сообщил, что «Фламенго» и «Динамо» возобновили переговоры по трансферу Карраскаля.