«Краснодар» — «Локомотив»: гости выигрывают после первого тайма

«Локомотив» после первого тайма на выезде обыгрывает «Краснодар» во втором туре РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 34-й минуте с пенальти забил Алексей Батраков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.