КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Морено за удаление после матча со «Спартаком»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о сроке дисквалификации бывшего главного тренера «Сочи» Роберта Морено по итогам матча со «Спартаком» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

«КДК принял решение не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматических. Причина — не было оскорбления, была только конфронтация, без штрафа.

Принял участие в обсуждении юрист от ФК «Сочи», который сказал, что Морено в клубе уже нет, и идет процесс расторжения контракта. Рассмотрели его как субъекта российского футбола, так как, по информации РПЛ, он не исключен из заявки», — сказал Григорьянц.

30 августа в Москве после финального свистка матча «Спартак» — «Сочи» Морено высказал недовольство главному арбитру встречи Ивану Абросимову, за что и получил красную карточку.

«Сочи» 2 сентября объявил об увольнении Морено. Он возглавлял команду с декабря 2023 года. Новым главным тренером сочинцев стал Игорь Осинькин.