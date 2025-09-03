Газинский — о завершении карьеры: «Как будто находишься в отпуске»

Бывший футболист сборной России Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о планах на жизнь после завершения карьеры.

«Пока не знаю, чем хочу заниматься дальше. Нахожусь в свободном плавании и просто отдыхаю. Время покажет. Вообще до какого-то момента не осознаешь, что уже завершил карьеру. Находишься как будто бы в отпуске. Я и сейчас продолжаю тренироваться, но живу не в графике и выстраиваю план так, как хочу я. Просто поддерживаю форму», — сказал Газинский «СЭ».

Газинский играл за «Краснодар» в 2013-2022 и в 2024-2025 годах. Также он выступал за «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию» и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

С «Краснодаром» полузащитник выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25. В сезонах 2014/15, 2018/19 и 2019/20 он стал бронзовым призером.

За сборную России Газинский в 21 матче забил 1 мяч, который стал первым голом чемпионата мира 2018 года в России.