Кавазашвили заявил, что Дзюба может стать министром спорта после завершения карьеры

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили предположил, чем займется российский нападающий Артем Дзюба после завершения карьеры.

«Судя по нынешней игровой форме, Дзюбе пока рано завершать карьеру. Он еще год будет играть на топ-уровне точно. Для этого ему надо оставаться в «Локомотиве» и думать о футболе, а не о том, как набить карман. Где будет Дзюба после завершения карьеры? Артем — популярный человек в нашей стране. Известен не только футбольному кругу людей. У него будет много вариантов, где реализовать себя после футбола: тренерство, шоу, телевидение. Может ли Дзюба стать министром спорта? Он зарекомендовал себя как большой патриот, думаю, может. Если у него действительно будет желание улучшить спорт в стране, то, пожалуйста. У Артема получится», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Дзюба с февраля этого года выступает за «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.