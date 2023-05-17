Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:02

Точилин считает оптимальным вариантом расширение РПЛ до 18 клубов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

«Думаю, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, расширение лиги до 18 клубов будет оптимальным. Мы все время говорим о том, что у нас мало матчей — и сборная не играет, и еврокубков нет. Приходится даже реформироать кубок, чтобы увеличить количество матчей. Что касается проходных матчей, нынешний чемпионат показывает, что их не бывает, не думаю, что спортивная составляющая пострадает», — приводит «РБ Спорт» слова Точилина.

На данный момент в чемпионате России выступает 16 команд. «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 27 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-sochi-tochilin-rasshirenie-ligi-do-18-klubov-optimal-ny-j-variant/
Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Толкали и плевали в меня». Польскую волейболистку травили за выступления в России
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Гладилин: «Наши арбитры хорошо судят. Зря говорят, что судейство может повлиять на исход дерби «Спартак» — ЦСКА»
Андреев — о судействе в РПЛ: «Драматизировать не стоит, но и надеяться, что станет лучше — тоже»
Агент Савича — о будущем футболиста в «Торпедо»: «По контракту он должен будет остаться»
Стало известно, где «Динамо» проведет сборы
Стало известно, когда «Локомотив» выйдет из отпуска
Кавазашвили заявил, что Дзюба может стать министром спорта после завершения карьеры
Материалы сюжета: РПЛ-2023: возможна ли смена формата — как будут играть чемпионат?
Гогниев поддержал идею расширения РПЛ: «Должна быть разножка для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол»
РПЛ после завершения сезона может обсудить вопрос о смене дизайна кубка чемпионов России
Червиченко предложил собрать исполком РФС из представителей Санкт-Петербурга
Божович — о введении плей-офф в РПЛ: «Хорошая идея пока нет еврокубков»
Гафин: «Для того, чтобы реформировать РПЛ, нужно учитывать массу факторов и массу слагаемых»
Президент «Торпедо» высказался о позиции клуба о пиве на стадионах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-футболист «Спартака» Кечинов: «Дружба между спартаковцами и армейцами есть, но на поле все иначе»

Кавазашвили заявил, что Дзюба может стать министром спорта после завершения карьеры
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости