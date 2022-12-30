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Кавазашвили назвал большой ошибкой переход Лантратова в «Локомотив»

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Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на переход голкипера Ильи Лантратова из «Химок» в «Локомотив».

30 декабря 27-летний российский футболист подписал контракт на 3,5 года с московским клубом.

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«На мой взгляд, переход Лантратова в «Локомотив» — это большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока. Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем «Локомотиву» Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков? Тем более что у них еще есть Гильерме, который все еще никуда не ушел, он в команде. Лантратов, что, будет третьим вратарем? Тогда получится похожая история с переходом Свинова в «Спартак». Я этого не понимаю», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лантратов провел за «Химки» 14 матчей, пропустил 25 голов и отстоял 3 матча на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-perehod-lantratova-v-lokomotiv-e-to-bol-shaya-oshibka/
Анзор Кавазашвили
Илья Лантратов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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