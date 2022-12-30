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Валерий Баринов: «Лантратов — хороший вратарь, но эта позиция в «Локомотиве» — не самая слабая»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в московский клуб.

«Даже если Месси придет в «Локомотив», мне будет все равно. Я хочу понять, во что будет играть команда. Лантратов — хороший вратарь, но эта позиция не самая слабая в клубе. Худяков играет хорошо. Может быть, Гилерме уходит. Трансфер Лантратова — это неплохая сделка», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

В пятницу, 30 декабря «Локомотив» объявил о покупке Лантратова. Футболист подписал контракт с клубом на 3,5 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-barinov-lantratov-horoshij-golkiper-no-pozitsiya-vratarya-ne-samaya-slabaya-v-lokomotive/
Илья Лантратов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
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