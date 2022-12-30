Валерий Баринов: «Лантратов — хороший вратарь, но эта позиция в «Локомотиве» — не самая слабая»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в московский клуб.

«Даже если Месси придет в «Локомотив», мне будет все равно. Я хочу понять, во что будет играть команда. Лантратов — хороший вратарь, но эта позиция не самая слабая в клубе. Худяков играет хорошо. Может быть, Гилерме уходит. Трансфер Лантратова — это неплохая сделка», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

В пятницу, 30 декабря «Локомотив» объявил о покупке Лантратова. Футболист подписал контракт с клубом на 3,5 года.