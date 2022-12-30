Агент Дивеева рассказал о ходе переговоров по новому контракту с ЦСКА

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о переговорах с московским клубом о продлении контракта. Соглашение 23-летнего российского футболиста с красно-синими рассчитано до лета 2024-го.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«Переговоры по контракту с ЦСКА ведутся, да. Это непростой процесс, но он идет. Переговоры идут в неспешном порядке», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.