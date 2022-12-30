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Агент Дивеева рассказал о ходе переговоров по новому контракту с ЦСКА

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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о переговорах с московским клубом о продлении контракта. Соглашение 23-летнего российского футболиста с красно-синими рассчитано до лета 2024-го.

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«Переговоры по контракту с ЦСКА ведутся, да. Это непростой процесс, но он идет. Переговоры идут в неспешном порядке», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-diveeva-peregovory-s-tsska-idut-e-to-neprostoj-protsess/
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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