Каттани рассказал, что Федун остался доволен работой «Спартака» на сборах в Дубае

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, что председатель совета директором московского «Спартака» Леонид Федун, посетивший товарищеский матч с «Ригой» (0:0) в среду, остался доволен работой, проводимой командой под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли на сборах в Дубае.

«Мы не так много времени обсуждали его (матч с «Ригой»). Мистер Федун сделал несколько персональных комментариев по игрокам. Думаю, он остался доволен в первую очередь отношением футболистов к делу. В особенности игрой в обороне. Команда очень хорошо проявила себя в этом компоненте, хотя для ребят сейчас момент наибольшей усталости, когда крайне сложно возвращаться на свои позиции, правильно реагировать на различные ситуации и так далее. Я рад, что мистер Федун увидел эту работу и оценил ее», — сказал Каттани журналистам.

«Спартак» 1 февраля начал второй тренировочный сбор в Дубае. Команда работает под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли, назначенного на этот пост 17 декабря прошлого года.