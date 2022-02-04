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Форвард ЦСКА Н`Диайe вернулся в клуб из аренды в «Текстильщике»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий Лассана Н`Диайe вернулся в ЦСКА из аренды в «Текстильщике», сообщает официальный сайт клуба из Иваново.

21-летний форвард выступал за «Текстильщик» с сентября прошлого года, на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 13 матчах за команду.

Публикация от ФК «Текстильщик» Иваново (@fc_textil)

Н`Диайe перешел в ЦСКА в октябре 2018 года, с тех пор он ни разу не вышел на поле в составе основной команды армейцев. На его счету 6 голов и 2 результативных передачи в 20 играх за дубль красно-синих.

Источник: https://fc-textil.ru/novosti/lassana-n-diaye-pokidaet-tekstilshchik/
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