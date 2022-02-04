У судей РПЛ положительные тесты на ковид. Несколько рефери пропустят сбор в Турции

Как стало известно «СЭ», несколько арбитров и ассистентов судей РПЛ перед вылетом в Турцию сдали положительные тесты на коронавирус. Им пришлось отказаться от поездки на сбор, который пройдет с 3 по 14 февраля. По неофициальной информации, есть и те, у кого анализы на ковид дали такой результат уже в Турции.

Изначально на сбор были приглашены 20 судей, 38 ассистентов, 20 инспекторов и 10 судейских инструкторов. Сегодня, 4 февраля, планировалась сдача письменного экзамена и видеотеста по правилам игры, а также тестов по физической подготовке.

По всей видимости, тем, кто пропустит этот сбор, придется приехать в Турцию с судьями ФНЛ во второй половине февраля.